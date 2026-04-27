Kahramanmaraşlı yüzücü Doğukan Demir Türkiye şampiyonu oldu

Kahramanmaraşlı yüzücü Doğukan Demir, Konya’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı “Herkes İçin Yüzme Projesi” Türkiye Finali’nde gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı. Kendi kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakan Demir, Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

KONYA’DA ZİRVEYE ÇIKTI

Daha önce Şanlıurfa’da düzenlenen grup müsabakalarında birinci olarak Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazanan Doğukan Demir, Konya’daki yarışlarda da üstün performans sergiledi. 26-35 yaş kategorisinde yarışan başarılı sporcu, rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı ve şampiyonluk elde etti.

MİLLİ FORMAYLA BAKÜ’YE GİDİYOR

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren ve “Madalya Canavarı” lakabıyla tanınan Demir, elde ettiği dereceyle milli takıma seçildi. Başarılı yüzücü, Haziran ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye’yi temsil edecek.

Haber: Muhammet Özer