Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker davası ne oldu? Yargıtay'dan son dakika kararı! - Haberler

Konya'da kadına şiddeti önlemek isterken cinayet işleyen Kadir Şeker davasında son gelişmeler yaşandı. Kadir Şeker kimdir ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadir Şeker kaç yaşında ve Kadir Şeker olayı nedir gündemden düşmüyor. Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker davası ne oldu? Kadir Şeker olayı ne? Detaylar haberimizdedir…

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 20 yaşında ve Konyalıdır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.

KADİR ŞEKER OLAYI NE OLDU?

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu. Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği belirtildi.

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