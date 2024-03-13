Kadir Kumbul kimdir? CHP Antalya Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Serik Belediye Başkan adayı ise Kadir Kumbul kimdir? Kadir Kumbul nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KADİR KUMBUL KİMDİR?

Genel Cerrah Uzman Dr. Kadir Kumbul, 12 yıl boyunca Serik Devlet Hastanesi'nde doktorluk ve başhekim yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ancak, Serik Belediye Başkanlığı için istifa etmiştir. Kumbul, CHP Serik adayı olarak halkına hizmet etme arzusuyla öne çıkmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.