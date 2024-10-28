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Kabine Toplantısı Gündemi 28 Ekim: TUSAŞ saldırısı, Yenidoğan çetesi, aklit ve tağşiş yapan firmalar

Kabine Toplantısı Gündemi 28 Ekim: TUSAŞ saldırısı, Yenidoğan çetesi, aklit ve tağşiş yapan firmalar
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Kabine Toplantısı gündemi ve saat kaçta olacağı araştırılıyor. Kabine Toplantısı 28 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecektir. Kabine, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını ve sonrasındaki hava harekatının sonuçlarını değerlendirecek; iç ve sınır ötesi operasyonların son durumu ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı saat kaçta ve ne zaman olacağı merak edilirken Kabine Toplantısının kararları ve gündemi araştırılıyor. Kabine Toplantısında Toplantıda terörle mücadele ana gündem olacak; TUSAŞ'a yapılan saldırı, hava harekatı sonuçları, "yenidoğan çetesi"ne dair gelişmeler ve ekonomi politikası değerlendirilecek. 28 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor.

Kabine Toplantısı Gündemi 28 Ekim: TUSAŞ saldırısı, Yenidoğan çetesi, aklit ve tağşiş yapan firmalar

28 EKİM KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü 'yenidoğan çetesi'ne yönelik son gelişmeler de kabinede değerlendirilecek. Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak.

Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.

Kabine Toplantısı Gündemi 28 Ekim: TUSAŞ saldırısı, Yenidoğan çetesi, aklit ve tağşiş yapan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabinede tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Yenidoğan Çetesi Soğuk Haber Yenidoğan Politika Güvenlik Ekonomi Kabine Dünya Terör TUSAŞ

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