Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman başlayacağı aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantısı kararları heyecanla bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı başladı mı? 20 Mart Kabine toplantısı başladı mı? 20 Mart Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı başladı mı? 20 Mart Kabine toplantısı başladı mı? 20 Mart Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Son Kabine toplantısı 6 Mart tarihinde gerçekleşmişti. 20 Mart tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kabine toplantısının gerçekleşmesi bekleniyordu fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mart günü programında kabine toplantısının yer almadığı tahmin ediliyor.

SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ YAPILACAK

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Milletvekili listeleri, bakanların vekil olup olmayacağı, seçime yönelik çalışmalar toplantının önemleri gündem maddelerinden olacak. Bunların yanı sıra dış politika ve terörle mücadeleye de değinilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.