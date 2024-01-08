Kabine Toplantısı 8 Ocak başladı mı, gündemi nedir? Emekli maaş zammı belli oldu mu?

Kabine Toplantısı 8 Ocak başladı mı, gündemi nedir soruları merak ediliyor. Emekli maaş zammı belli oldu mu veişçi, Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranı güncellenecek mi sorularına yanıt aranıyor. Kabine Toplantısı 8 Ocak başladı mı, gündemi nedir? Emekli maaş zammı belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI 8 OCAK BAŞLADI MI, GÜNDEMİ NEDİR?

2024'ün ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinede milyonlarca emeklinin merakla beklediği işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi masaya yatırılacak.

Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede konuşulması bekleniyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler Erdoğan'a sunulacak.

Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, 16 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin detayları kabinede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.