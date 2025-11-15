Kaan Ayhan Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kaan Ayhan hangi takıma geçiyor?

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme gündemde… Kaan Ayhan'ın geleceği hakkında ortaya atılan iddialar, taraftarların kafasında soru işaretleri yarattı. " Galatasaray'dan ayrılacak mı?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, ilerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAAN AYHAN GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'da bu sezon forma şansı sınırlı kalan Kaan Ayhan için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün ilgisi gündeme geldi. Milli futbolcu, daha fazla süre almak istediği için ayrılığa sıcak bakıyor. Ancak şu an için Galatasaray yönetimi resmi bir teklif almış değil.

Önümüzdeki haftalarda Dubai temsilcisi kiralama veya bonservis bedelli bir teklif sunabilir. Bu nedenle Kaan Ayhan'ın Galatasaray'dan ayrılması kesinleşmiş olmasa da ocak ayı itibarıyla geleceği yeniden şekillenebilir.

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, Türk milli futbolcudur ve savunma ile orta saha bölgelerinde görev yapabilmektedir. Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı ve toplamda 250 dakika sahada kalabildi. Tecrübeli oyuncu, hem savunma hem de orta sahadaki çok yönlülüğüyle biliniyor ve Süper Lig'in yanı sıra uluslararası maçlarda da Türkiye Milli Takımı forması giymiştir.

KAAN AYHAN HANGİ TAKIMA GEÇECEK?

Şu anda Kaan Ayhan'ın yeni takımı netleşmiş değil. Haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai merkezli bir kulübü milli futbolcuyu takip ediyor. Galatasaray'dan ayrılması durumunda, daha fazla süre alabileceği bu takım, Ayhan'ın olası yeni adresi olarak öne çıkıyor. Ancak resmi bir transfer teklifi veya anlaşma henüz yapılmadı, dolayısıyla geleceği kesinleşmiş değil.

KAAN AYHAN'IN GALATASARAY'DAN AYRILMA İDDİALARI GERÇEK Mİ?

Kaan Ayhan'ın Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialar, oyuncunun sınırlı forma şansı ve Dubai kulüplerinin ilgisiyle şekilleniyor. Henüz resmi bir teklif olmadığı için tamamen doğrulanmış bir ayrılık söz konusu değil.

Ancak milli futbolcunun daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak bakması, iddiaların gerçeklik payını güçlendiriyor. Önümüzdeki haftalarda gelişmeler netleşebilir.