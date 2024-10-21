Juventus Twitter hesabı (X) hacklendi mi, çalındı mı?

Juventus Twitter hesabı hacklendi mi, çalındı mı? Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Juventus'un resmi İngilizce Twitter hesabından Arda Güler'in transfer edildiği duyuruldu. Bu paylaşımın ardından Juventus Twitter hesabı hacklendi mi, çalındı mı merak edildi. Yoksa Arda Güler Juventus'a mı transfer oldu? Detaylar haberimizde...

JUVENTUS TWİTTER HESABI ÇALINDI MI?

Juventus'un resmi İngilizce hesabından Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in transfer edildiği açıklandı. İtalyan ekibi, herkesi şaşırtan duyuru sonrasında İngilizce hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Daha sonra bu hackerların Türk olduğu da ortaya çıktı.

İtalyan devi Juventus'un resmi İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada " Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşımı sonrası, "Şaka mı?", "Hesap mı hacklendi?" soruları gündeme gelirken, Juventus resmi hesabı bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

JUVENTUS TWİTTER HESABI GERÇEK Mİ?

Juventus'un resmi hesabından yaptığı açıklamanın ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan "Oğlum şakaydı lan" şeklinde bir paylaşım daha yapıldı. Böylece hesabı ele geçirenlerin Türk olduğu ortaya çıktı.