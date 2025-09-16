Juventus Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND CANLI NEREDEN İZLENİR?
JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE
Juventus Borussia Dortmund maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Juventus Borussia Dortmund maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Juventus Borussia Dortmund maçı Turin'de, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.