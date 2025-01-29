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Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, oynuyorlar mı?

Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, oynuyorlar mı?
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Juventus - Benfica maçı hangi kanalda ve saat kaçta? sorusunun cevabı yüzlerce futbol tutkunu tarafından araştırılıyor. Zira bugün iki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Juventus ile Benfica, Torino'da kozlarını paylaşacak. Play-Off hattında bulunan iki takım, son 16 turu için mücadele edecek. Peki Juventus- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, oynuyorlar mı?

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Mücadele, tabii spor ekranından yayınlanacak.

JUVENTUS - BENFİCA MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU VE KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

İlk 11'Ler:

Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, oynuyorlar mı?

Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, oynuyorlar mı?

Kerem ilk 11'de yer almıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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