Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, oynuyorlar mı?
Juventus - Benfica maçı hangi kanalda ve saat kaçta? sorusunun cevabı yüzlerce futbol tutkunu tarafından araştırılıyor. Zira bugün iki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Juventus ile Benfica, Torino'da kozlarını paylaşacak. Play-Off hattında bulunan iki takım, son 16 turu için mücadele edecek. Peki Juventus- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Juventus - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, oynuyorlar mı?
JUVENTUS-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Juventus-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.
Mücadele, tabii spor ekranından yayınlanacak.
JUVENTUS - BENFİCA MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU VE KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?
İlk 11'Ler:
Kerem ilk 11'de yer almıyor.