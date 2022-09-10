Josef de Souza ne oldu? Josef de Souza neler söyledi? İşte Josef de Souza açıklaması!

Josef de Souza ne oldu? Beşiktaş'ın, 3-2 kazandığı Ankaragücü deplasmanında futbolculara saldırmak üzere saha giren şahsa ilk müdahaleyi yapan ve maçın sonrasında kırmızı kart gördüğü açıklanan Josef de Souza son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Peki, Josef de Souza neler söyledi? İşte Josef de Souza açıklaması!

Beşiktaş'ın 3-2'lik Ankaragücü galibiyeti sonrası yaşanan olayların yankıları sürüyor. Maçın bitiş düdüğünün ardından saha giren, Cenk Tosun ve Salih Uçan'a tekme atan şahsa ilk müdahalede bulunan ve sonrasında kırmızı kart gördüğü açıklanan Josef De Souza'nın cezasının iptal edilmemesi üzerine futbolseverler tarafından konuya ilişkin araştırma yapmakta. Peki, Josef de Souza ne oldu? Josef de Souza neler söyledi? İşte Josef de Souza ne dedi? İşte Josef'in açıklaması!



JOSEF DE SOUZA NE OLDU?

İŞTE JOSEF DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARI!

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM VE ÜZGÜNÜM"

Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben 4-5 haftadır zaten takımdan uzağım. Niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde yüz doğru bir reaksiyon gösterdim. TFF bana 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm.

"BU TARZ DURUMLAR TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

Sahaya giren o kişi Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde sahadakileri yaralayacak bir silah olsaydı, o hareket sebebiyle bana yine bir maç ceza verilecek miydi? Bazı insanları görüyorum; benim daha çok ceza almamı istiyorlar, böyle bir durum olsaydı yine Josef'in cezasını mı konuşacaklardı. Bence her durumu düşünmek gerekiyor. Bu tarz durumlar Türk futboluna zarar veriyor.

"CEZA ALMASI GEREKEN KİŞİLER CEZA ALMADI"

Bu cezanın nasıl verildiğini ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı belli. Adil olmayan bir ceza aldım ve ailemle ben bu yaşanan olay yüzünden, verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olaylar yüzünden güvensizlikler hissediyoruz. Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik yaratıyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması, adaletsizlik yaşanması endişe ve üzüntü getirdi. Bu da çok insani.

JOSEF DE SOUZA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU?

Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp BEŞİKTAŞ'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.

JOSEF DE SOUZA KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ Mİ?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) , Ankaragücü maçında sahaya giren ve takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahalede bulunan Josef De Souza'ya otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Beşiktaş ise Josef de Souza'nın 1 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını açıkladı.

ANKARAGÜCÜ NE CEZA ALDI?

Ankaragücü, Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Başkent ekibine 300 bin TL de para cezası verildi.