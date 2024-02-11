İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Şubat Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Şubat Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Şubat Pazar İzmir su kesintisi saatleri!
11 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|SİTELER
|11.02.2024 saat 10:00ile 19:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|VANA ARIZASI NEDENIYLE SİTELER MAH SU VERİLEMİYOR. .
|KARŞIYAKA
|CUMHURİYET
|11.02.2024 saat 16:40ile 17:40 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6710 SOKAK NO:68 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ANADOLU CADDESİ X 6710 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|MENDERES
|MİTHATPAŞA
|11.02.2024 saat 16:10ile 17:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI DOLAYI SU KESINTISI YAPILACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY
|11.02.2024 saat 17:25ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.