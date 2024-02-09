İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Şubat Cuma İzmir su kesintisi saatleri!
9 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE
|09.02.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇALTILIDEREYE SU VERİLEMİYOR.
|BEYDAĞ
|ERİKLİ
|09.02.2024 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ ERİKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|MERKEZ
|09.02.2024 saat 17:10ile 18:40 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|FEVZİPAŞA CAD İÇİ İÇİN
|KONAK
|YAVUZ SELİM
|09.02.2024 saat 15:30ile 19:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|2378 SOKAK İÇİ İÇİN
|KONAK
|İSMET KAPTAN, KÜLTÜR
|09.02.2024 saat 16:15ile 18:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9 EYLÜL MEYDANNO. 2 İÇİN
|MENEMEN
|GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR
|09.02.2024 saat 11:30ile 17:30 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE. .
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|09.02.2024 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİ.
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|09.02.2024 saat 14:00ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİ.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ, GERÇEKLİ, BÜYÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, ÜÇKONAK, HACIHASAN, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, BUCAK, KIZILCA, VELİLER, KERPİÇLİK
|09.02.2024 saat 09:00ile 16:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BUCAK, BİRGİ, CEVİZALAN, HACIHASAN, KEMER, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, BEYAZITLAR, BÜYÜKAVULCUK, GERÇEKLİ, KIZILCA, SÜLEYMANLAR, VELİLER, BÜLBÜLLER, KERPİÇLİK MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|CUMHURİYET
|09.02.2024 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5590 SK ARKONUT BOLGESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.