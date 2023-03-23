İZSU İzmir su kesintisi: 23-24 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|ATATÜRK
|23.03.2023 saat 16:40ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|891 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|BUCA
|YEŞİLBAĞLAR, GÖKSU, FIRAT
|23.03.2023 saat 12:00ile 20:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSMAİL SİVRİ BUL NO:234 ÖNÜNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|ÇEŞME
|MUSALLA, İSMET İNÖNÜ
|23.03.2023 saat 15:15ile 18:15 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1106 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|23.03.2023 saat 16:35ile 17:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1813/2 X BESTEKAR YUSUF NALKESEN KVŞ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 1821 X 6026 SAYAÇ KAPATILDI. .
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, YAYLA, KIR, DEĞİRMENDERE
|23.03.2023 saat 16:00ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|21.03.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORHANLI CADDESİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK, HIDIRLIK
|23.03.2023 saat 16:15ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1053/1 sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle Akarca bölgesine su verilememektedir
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|23.03.2023 saat 13:25ile 15:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|yedibilgeler mevkiii
|TORBALI
|KUŞÇUBURUN, YAZIBAŞI
|23.03.2023 saat 08:30ile 19:00 arasındayaklaşık 10 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır
|URLA
|YENİCE, YELALTI, KALABAK
|23.03.2023 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası