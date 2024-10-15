İzlanda Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İzlanda Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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İZLANDA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

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İZLANDA TÜRKİYE ÖZET

İzlanda Türkiye maç özetini maçın ardından TV8 kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan İzlanda Türkiye maç özeti linki üzerinden İzlanda Türkiye özetine ulaşabilirsiniz.

İZLANDA TÜRKİYE ÖZET VİDEOSU

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İzlanda Türkiye maçı 4-2'lık Türkiye üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye bu sonuçla puanını 10'a yükseltti.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMANDI?

İzlanda Türkiye maçı 14 Ekim 2024 günü oynandı.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İzlanda Türkiye maçı canlı olarak TV8'de yayınlandı.

İZLANDA TÜRKİYE ÖZET VİDEOSU