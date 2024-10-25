İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak?

İstihdam Uygulama Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bu programdan yararlanan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. İUP, iş gücü piyasasında deneyim kazandırmayı ve çalışanların istihdamını desteklemeyi amaçlayan bir program olarak öne çıkıyor. Program çerçevesinde yer alan katılımcılara düzenli maaş ödemeleri yapılıyor ve ödemelerin tarihleri hakkında resmi duyurular İŞKUR ve ilgili kurumlar tarafından belirli dönemlerde açıklanıyor. Peki, İUP maaşları yattı mı? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

İUP MAAŞLARI YATTI MI?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı. İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İUP NEDİR?

Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programlardır.

İUP ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

şartları aranır.