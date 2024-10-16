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İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu?

İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu?
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İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu sorularına yanıt aranıyor. İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin iş gücü piyasasına daha kolay entegre olabilmeleri için hayata geçirilen bu program, eğitim ve rehberlik hizmetleri sunarak istihdam edilebilirliği artırmayı hedefliyor. Peki, İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?

İşkur İUP maaşları ne zaman yatacak ve ne kadar olduğu gündeme geliyor. Katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan İUP, maaşların ne zaman yatırılacağı konusunda da gündemde. İUP maaşları ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanlara yapılacak maaş ödemeleriyle ilgili henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak, ödemelerin yakında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, detaylar haberlerde paylaşılacaktır.

İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu?

İŞKUR İUP MAAŞLARI ARTACAK MI?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında katılımcıların maaşları, programa katıldıkları gün sayısına göre belirleniyor. 2024 yılı için katılım sağlanan her gün için ödenen ücret 566,73 TL olarak belirlendi. İlk dört haftada çalışma süresi haftada 5 gün, toplam 37,5 saat olarak uygulanırken, sonraki haftalarda bu süre haftada 3 gün ve 22,5 saate düşüyor. Buna göre, ekim ayında tam 5 gün çalışan bir katılımcının yaklaşık 11 bin 334 TL maaş alması öngörülüyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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