Haberler

İmalat Sanayine İstihdam Koruma Desteği Genişletildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB'in yürüttüğü İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, tekstil, giyim, deri, mobilya ve benzeri imalat sektörlerindeki işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği verilmeye başlandı.

İmalat sanayinde üretim ve istihdamın sürekliliğini desteklemek amacıyla yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından yürütülen programın yeni uygulaması, 28 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce turizm konaklama tesislerindeki çalışanlar için başlatılan sigorta primi desteği, imalat sektörünün belirli alt dallarını da kapsayacak.

Yeni düzenlemeyle prim desteğinden tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, deri ile ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı ve kot benzeri ürünler için baskı düğmesi, çıtçıt, düğme, fermuar imalatı yapan işletmeler yararlanabilecek. Programdan KOBİ'ler ve büyük işletmeler faydalanabilecek. Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma dönemi boyunca aylık bazda koruması gerekiyor.

Şartı sağlayan işletmelere, koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek. KOBİ'ler için prim desteği, aylık 30 prim gün için 3 bin 500 TL olacak ve toplam destek üst limiti 249 çalışan üzerinden, 360 prim gün çalışma karşılığı olarak 10 bin 458 TL olarak belirlendi. Destek yüzde 100 geri ödemesiz olacak. Büyük işletmeler içinse desteğin üst limiti belirlenmedi. Destek tutarı, kıstelyevm esasına göre hesaplanacak; tam çalışmadığı süreler oranında kesinti yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı hunharca katledildi
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

14 ülke Halep'te buluşuyor: Suriye için tarihi kalkınma hamlesi
Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi

Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi
El Nino 2027'ye kadar sürecek, aşırı hava riski artıyor

Dünya için El Nino alarmı! Sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık uyarısı