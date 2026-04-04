İşte 3 milyon TL'lik kentsel dönüşüm desteğinde başvuru şartları! Detaylar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için hazırlanan 3 milyon TL’lik kentsel dönüşüm kredi paketinin detaylarını paylaştı. Kurum, ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0,69 faiz oranıyla, 3 milyon TL'ye kadar kredi finansmanı sunulan dev destek paketine dair merak edilenleri, başvuru süreci ve kredi şartlarını tek tek açıkladı.

KREDİ KOŞULLARI AÇIKLANDI

Paylaşılan bilgilere göre krediye başvuracak vatandaşların açık icra, takip veya haciz kaydının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca kredi taksit tutarının, belgelenmiş hane gelirinin yüzde 70’ini aşmaması şartı aranıyor. Bu kriterler, finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla belirleniyor.

FAİZ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Kredi paketinde farklı gruplar için özel faiz indirimleri yer alıyor. Türkiye sınırları içinde yalnızca riskli yapı dışında başka konutu bulunmayan hak sahipleri birinci kategoriye giriyor. Orta ve düşük gelir grubundaki vatandaşlar ikinci kategori kapsamında destek alıyor. Şehit aileleri, gaziler, emekliler ve engelli bireyler üçüncü kategori içinde yer alırken, enerji verimliliği yüksek binalar için de ayrı bir teşvik sağlanıyor. Birden fazla kategoriye giren vatandaşlar, yıllık yüzde 1,25’e varan faiz indirimi elde edebiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ 3 ADIMDA TAMAMLANIYOR

Başvuru süreci üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada hak sahipleri, Bakanlığın sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle sözleşme yapıyor. Ardından müteahhit, e-Devlet üzerinden proje bilgilerini sisteme yükleyerek başvuruyu tamamlıyor. Son aşamada ise vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra gerekli belgelerle birlikte bankaya giderek süreci tamamlıyor.

1- Sözleşme:

Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler.

2- Müteahhit Başvurusu:

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.

3- Vatandaş Başvurusu:

Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM

Yeni kredi paketiyle İstanbul’da riskli yapıların dönüşümünün hızlanması hedefleniyor. Bakanlık, hem finansman desteği hem de faiz avantajlarıyla vatandaşların dönüşüm sürecine daha kolay dahil olmasını amaçlıyor.