İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 14 Şubat 2024 namaz saatleri

İstanbul namaz vakitleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Müslümanlar namaz vakitlerini merak ediyor. İstanbul'da ibadet etmek isteyen Müslümanlar için namaz saatleri oldukça önemlidir. Namaz kılacak kişi abdestli ve kıbleye yönelerek ellerini kaldırarak niyet eder. İşte 14 Şubat 2024 Çarşamba günü için İstanbul'da namaz vakitleri!

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak vakti: 05:30

Güneşin doğuşu: 07:55

Öğle vakti: 13:23

İkindi vakti: 16:14

Akşam vakti: 18:41

Yatsı vakti: 20:02

SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı, 2 sünnet, 2 farzdır.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı, 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnettir.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İkindi namazı, 4 sünnet ve 4 farzdır.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı, 3 farz ve 2 sünnettir.

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı, 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitirdir.