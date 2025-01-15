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İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu?

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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam, 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni tarife ile birlikte tam bilet, öğrenci bileti ve diğer ücret tarifeleri güncellendi. Peki, İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen yeni tarifeye göre, toplu taşıma fiyatlarına %35 oranında zam yapıldı. Bu zam, otobüs, metrobüs, Marmaray ve diğer ulaşım araçlarını kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki, İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımda zam talebi belli oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Ocak'taki toplantısında yüzde 46,09'luk zam oranı reddedilirken, İBB toplu ulaşıma bu kez yüzde 35'lik bir artış teklifinde bulundu.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu?

TAM, ÖĞRENCİ BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

UKOME'de toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi.

Güncel Toplu Taşıma Ücretleri:

Tam Bilet: 20 TL'den 27 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci Bileti: 9,76 TL'den 13,18 TL'ye çıkmıştır.

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 14,31 TL'den 19,31 TL'ye artmıştır.

Aylık Abonman Ücretleri:

Tam Abonman: 1.569 TL'den 2.118 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci Abonmanı: 282,5 TL'den 381,38 TL'ye çıkmıştır.

Metrobüs Ücretleri:

Tam: 29,68 TL'den 40,06 TL'ye yükselmiştir.

Öğrenci: 9,76 TL'den 13,18 TL'ye çıkmıştır.

Öğretmen ve 60 Yaş Üstü: 16,28 TL'den 21,98 TL'ye artmıştır.

Marmaray Ücretleri:

En Kısa Mesafe (Tam): 15 TL'den 20,25 TL'ye yükselmiştir.

En Uzun Mesafe (Tam): 33 TL'den 44,55 TL'ye çıkmıştır.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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