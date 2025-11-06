Haberler

İstanbul'da hangi ilçelere konut yapılacak (TOKİ 500 bin sosyal konut)?

İstanbul'da hangi ilçelere konut yapılacak (TOKİ 500 bin sosyal konut)?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılması planlanan 500 bin sosyal konutun hangi ilçelere inşa edileceği netleşti. Proje çerçevesinde İstanbul'da da sosyal konutların hayata geçirileceği bölgeler belirlenmiş durumda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanarak valiliklere gönderilen resmi yazı ile birlikte, sosyal konut yapılabilecek uygun arazilerin tespiti süreci resmen başlatıldı. Bu adımla birlikte, ülke genelinde planlanan 500 bin konutun yapılacağı ilçe ve alanların belirlenmesi süreci tamamlanmış oldu.

VALİLİKLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Yılın ilk aylarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanarak valiliklere gönderilen yazı ile, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci resmen başlatıldı.

Bu kapsamda valiliklerden; Hazine veya belediyelere ait, altyapı ve ulaşım açısından elverişli, konut yapımına uygun büyüklükteki arsaların tespit edilmesi istendi. Ayrıca tarım, orman, sulama veya sit alanı gibi bölgeler dışında kalan, topoğrafik açıdan uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.

2+1 VE 1+1 KONUTLAR YÜKSELECEK

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, konut fiyatlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunmak amacıyla başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında illerin nüfus yoğunluğuna göre konut sayıları belirlendi.

Projede yer alacak konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2+1 ve 1+1 planında, yatay mimari ve mahalle kültürüne uygun şekilde inşa edilecek.

500 BİN SOSYAL KONUTUN YAPILACAĞI İLÇELER

Proje kapsamında en fazla konutun yapılacağı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya yer alıyor. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek bu projeyle birlikte 500 bin yeni sosyal konutun hangi ilçelerde yükseleceği de netleşti.

İSTANBUL'A 100 BİN KONUT

Projenin en geniş kapsamlı uygulamasının yapılacağı şehir İstanbul olacak. Kent genelinde 100 bin sosyal konut, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

Ancak, İstanbul'da hangi ilçelere konut yapılacağına dair detaylı açıklama henüz yapılmadı.

İstanbul'da hangi ilçelere konut yapılacak (TOKİ 500 bin sosyal konut)?

ANKARA

Başkent Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede hayata geçirilecek.

İZMİR

İzmir'de 21 bin 20 konut, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yapılacak.

BURSA

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yükselecek.

KONYA

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde inşa edilecek.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE KONUT YAPILACAK?

İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konutun hangi ilçelerde yükseleceğine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından hazırlık süreci tamamlandığında ilçelere dair bilgilendirme yapılacak.

İL VE İLÇE BAZINDA İNŞA EDİLECEK KONUT SAYILARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Emlak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.