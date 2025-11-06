İstanbul'da hangi ilçelere konut yapılacak (TOKİ 500 bin sosyal konut)?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanarak valiliklere gönderilen resmi yazı ile birlikte, sosyal konut yapılabilecek uygun arazilerin tespiti süreci resmen başlatıldı. Bu adımla birlikte, ülke genelinde planlanan 500 bin konutun yapılacağı ilçe ve alanların belirlenmesi süreci tamamlanmış oldu.

VALİLİKLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Yılın ilk aylarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanarak valiliklere gönderilen yazı ile, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci resmen başlatıldı.

Bu kapsamda valiliklerden; Hazine veya belediyelere ait, altyapı ve ulaşım açısından elverişli, konut yapımına uygun büyüklükteki arsaların tespit edilmesi istendi. Ayrıca tarım, orman, sulama veya sit alanı gibi bölgeler dışında kalan, topoğrafik açıdan uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.

2+1 VE 1+1 KONUTLAR YÜKSELECEK

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, konut fiyatlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunmak amacıyla başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında illerin nüfus yoğunluğuna göre konut sayıları belirlendi.

Projede yer alacak konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2+1 ve 1+1 planında, yatay mimari ve mahalle kültürüne uygun şekilde inşa edilecek.

500 BİN SOSYAL KONUTUN YAPILACAĞI İLÇELER

Proje kapsamında en fazla konutun yapılacağı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya yer alıyor. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek bu projeyle birlikte 500 bin yeni sosyal konutun hangi ilçelerde yükseleceği de netleşti.

İSTANBUL'A 100 BİN KONUT

Projenin en geniş kapsamlı uygulamasının yapılacağı şehir İstanbul olacak. Kent genelinde 100 bin sosyal konut, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

Ancak, İstanbul'da hangi ilçelere konut yapılacağına dair detaylı açıklama henüz yapılmadı.

ANKARA

Başkent Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede hayata geçirilecek.

İZMİR

İzmir'de 21 bin 20 konut, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yapılacak.

BURSA

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yükselecek.

KONYA

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde inşa edilecek.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE KONUT YAPILACAK?

İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konutun hangi ilçelerde yükseleceğine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından hazırlık süreci tamamlandığında ilçelere dair bilgilendirme yapılacak.

