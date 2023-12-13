Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da devrim gibi karar! Üç ilçeye özel araçla giriş paralı oluyor

Güncelleme:
Abone Ol

İBB ve AB işbirliği ile hayata geçirilen "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" kapsamında megakentte yeni adımlar atılıyor. İstanbul'da hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de çevre sağlığını desteklemek için Tarihi Yarımada, Kadıköy ve Beyoğlu'na özel araçlarla giriş ücretli olacak. Uygulama ilk olarak pilot bölge seçilen Tarihi Yarımada'da başlayacak.

İBB'nin, Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirdiği İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) ikinci aşamasına geçiliyor. Sürdürülebilir, eşitlikçi, ekonomik ve çevre dostu bir dizi pilot proje önümüzdeki dönemde tek tek uygulamaya konulacak. Proje kapsamında Tarihi Yarımada olarak bilinen Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'na otomobil girişler ücretli olacak. Uygulama ilk olarak pilot bölge seçilen Tarihi Yarımada'da başlayacak.

PROJENİN BÜTÇESİ 5.5 MİLYON EURO

SKUP İstanbul, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, karbon salınımını ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları, "otobüs öncelikli şerit" uygulamalarını kapsıyor. 30 ay süreli projenin bütçesi yaklaşık 5.55 milyon euro. Bütçenin yüzde 85'i AB Komisyonu, yüzde 15'i İBB tarafından karşılanacak.

Söz konusu proje kapsamında yürütülecek faaliyetler şöyle:

  • Kent içi ulaşımda enerji verimliğini artırmak, ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kentsel hava kalitesini artırmak üzere Tarihi Yarımada, Kadıköy, Beyoğlu gibi merkezi alanlarda otomobil kullanımını caydırıcı önlemler geliştirilecek. Özel otomobiller belirli bölgelere ücretli olarak girebilecek.
  • Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi de planlanıyor.
  • Toplu taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya yönelik uygulamalar yapılacak, kıyı ilçelerde iskelelere erişime yönelik pilot çalışmalar yürütülecek.
  • Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenecek.Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlar oluşturulacak.
  • Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan "otobüs öncelikli şeritler" ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan "Sağlıklı Sokaklar" oluşturmak üzere fizibilite çalışmaları yapılacak.
  • Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulacak.
Kaynak: Haberler.com / Çevre

Beyoğlu Kadıköy Eminönü Ulaşım Çevre Yaşam Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title