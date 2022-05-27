Isparta'da hangi konserler var? Isparta Gül Festivali konserleri 2022! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da hangi konserler var? Isparta Gül Festivali konserleri 2022!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Isparta'da hangi konserler var? Isparta Gül Festivali konserleri 2022!

Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi. Peki, Isparta'da bu yıl hangi konserler var?

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı. Ancak Anadolu Gençlik Vakfı, Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstererek "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" dedi. Yaşananların ardından konseri iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Isparta'da bu yıl hangi konserler var? Isparta Gül Festivali konserleri 2022!

ISPARTA'DA BU YIL HANGİ KONSERLER VAR?

Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Haberler.com - Gündem

Isparta, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title