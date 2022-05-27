Isparta'da hangi konserler var? Isparta Gül Festivali konserleri 2022! - Haberler

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı. Ancak Anadolu Gençlik Vakfı, Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstererek "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" dedi. Yaşananların ardından konseri iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Isparta'da bu yıl hangi konserler var? Isparta Gül Festivali konserleri 2022!

ISPARTA'DA BU YIL HANGİ KONSERLER VAR?

Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Haberler.com - Gündem