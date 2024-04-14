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İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi!

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İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

14 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi!

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