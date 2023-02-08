İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın meydana gelmişti. İskenderun Limanı'ndaki yangın son durum nedir ve İskenderun yangını söndürüldü mü merak ediliyor. Peki, İskenderun Limanı'ndaki yangın son durum nedir?

Yangın söndürme topu da atılmıştı! İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın devam ediyor

İskenderun Limanı'ndakiyangın son durum nedir ve İskenderun yangını söndürüldü mü merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteynırların devrilmesiyle yangın çıktı. İskenderun Limanı'ndakiyangın son durum nedir ve İskenderun Limanı'nda çıkan yangın söndürüldü mü gündeme geliyor. İskenderun Limanı'ndakiyangın son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

İSKENDERUN LİMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteynırların devrilmesiyle çıkan yangından güzel haber geldi. TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile yangın söndürüldü bilgisi verildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Su ikmaline gerek olmadan denizden aldıkları suyu kullanarak yangına müdahale eden Altuğ ve Botaş römorkörleri ile Kutsi İlhan destek gemisi ve TCSG 704 gemisi liman yangınının kontrol altına alınmasında büyük çaba gösterdi, görev alan herkese minnettarız." paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın meydana gelmişti. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti. İlçenin birçok noktasından görülen yangına tüm gece boyunca söndürme çalışmaları gerçekleştirilmişti.