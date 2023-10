İrfan Can Kahveci Kasımpaşa maçında oynayacak mı? İrfan Can''ın sakatlığı geçti mi?

Süper Lig'e namağlup lider olarak devem eden Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında sakatlanan Joshua King ve kadroya yazılmayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumları netlik kazandı. Peki, İrfan Can Kahveci Kasımpaşa maçında oynayacak mı? İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı geçti mi?

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Fenerbahçe'nin Süper Lig lideri olarak Kasımpaşa'ya karşı çıkacağı maç öncesi Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumları belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçında sakatlanan King'in sakatlığının ciddi olmadığı, İrfan Can Kahveci'nin ise tedbir amaçlı dinlendirildiği ve Kasımpaşa maçına yetişmesinin beklendiği belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞECEKLER

Sarı-lacivertlilerin 8 Ekim Pazar günü, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacağı maçın kadrosuna 2 futbolcunun da dahil olması bekleniyor.

İRFAN CAN YETİŞECEK

Ayrıca Spartak Trnava maçının kadrosunda yer almayan ve tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci'nin de Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor.