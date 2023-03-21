Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar İnstagram neden açılmıyor? merak etti. Peki, İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü? 21 Mart İnstagram sorun mu var? İşte detaylar...

İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde Instagram çöktü mü? ve Instagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan İnstagram çöktü mü? 21 Mart İnstagram sorun mu var? sorularını sizler için yanıtladık. Peki, İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü? 21 Mart İnstagram sorun mu var? İşte detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

21 Mart günü İnstagram uygulamasında bazı teknik problemler meydana geldiği söyleniyor. Bazı kullanıcılar uygulamaya erişim de sorun yaşarken bazı kullanıcılar herhangi bir problem yaşamıyor.