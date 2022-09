İngiltere nasıl yönetiliyor? İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden biridir. Batıda Galler ve kuzeyde İskoçya ile komşudur. Kuzeybatısında İrlanda Denizi, güneydoğusunda da Kelt Denizi bulunur. Küresel bir güç olan İngiltere'de yönetim şekli nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, İngiltere nasıl yönetiliyor? İngiltere yönetim şekli haberimizde...

İNGİLTERE NASIL YÖNETİLİYOR?

Birleşik Krallık, anayasal monarşi altında üniter bir devlettir. Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya ve denizaşırı topraklar değişen ölçülerde özerkliğe sahiptir. Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik Krallık'ın hükümdarı ve devlet başkanının yanı sıra diğer 15 bağımsız ülkenin başkanıdır. Bu 16 ülke bazen "Commonwealth bölgesi" olarak anılır. Birleşik Krallık Anayasası, kodlanmamıştır ve çoğunlukla tüzükler, yargıçların verdiği kararlar ve uluslararası anlaşmalar ile anayasa sözleşmeleri dahil olmak üzere farklı yazılı kaynaklardan oluşan bir koleksiyondan oluşur. Olağan tüzükler ile "anayasa hukuku" arasında teknik bir fark olmadığı için, Birleşik Krallık Parlamentosu "anayasal reformu" sadece Parlamento Kanunlarını kabul ederek gerçekleştirebilir ve bu nedenle yazılı ya da yazılı olmayan hemen hemen her türlü politik gücü değiştirme ya da kaldırma yetkisine sahiptir.

İngiliz sisteminde yasama, yürütme ve yargı eşit seviyede değildir. İngiltere'de güçler ayrılığı ilkesi yerine "güçler kaynaşması" ilkesi mevcuttur. İngiltere'de yargı bağımsızdır ancak yasama ve yürütme birbirinden kesin çizgilerle ayrı değildir. Egemenlik halka değil doğrudan Parlamentoya aittir. Parlamento, yani yasama teoride yürütme ve yargıdan daha üst konumdadır.

Hükümet

Parlamentonun yasal egemenliğinin yalnızca halkın politik egemenliğini yansıttığı İngiliz sisteminde yasama organı, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası adı ile anılan, iki meclise ayrılmış bir Birleşik Krallık Parlamentosu'dur. İki meclisin küçüğü olan Avam Kamarası'nın günümüzde 650 üyesi vardır. Lordlar Kamarası ise çeşitli şekillerde atandığı için üye sayısı belirsizdir. 17 Eylül 2021 itibarıyla üye sayısı 788'dir. Halk tarafından her 5 yıl doğrudan seçilen Avam Kamarası, 1911 Parlamento Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle yasama açısından esas güç sahibidir. Lordlar Kamarası, yalnızca yasaları en çok bir yıl boyunca geçiktirebilen çoğunlukla sembolik bir meclistir.

Birleşik Krallık'ta Avam Kamarası seçimleri çoğunluk sistemi (winner-takes-all voting) ve oy çoğunluğu sistemi (first-past-the-post voting) kullandığı için genellikle iki partili sistem olarak düşünülür. 2010-2015 arasında koalisyon hükûmeti, 1945'ten beri ilk ve son koalisyon hükûmeti olmuştur.

2019 seçimlerinde Muhafazakar Parti, oyların %43,6'sını alarak ile 365, İşçi Partisi oyların %32,1'iyle 202, Liberal Demokrat Parti oyların %11,6'sıyla 11, İskoç Ulusal Partisi oyların %3,9'uyla 48 milletvekili çıkarmıştır.

Başbakan, Birleşik Krallık'ta hükûmetin başıdır. Modern zamanlarda, başbakan aynı zamanda Avam Kamarası'nda bir milletvekildir. Başbakan, resmen Kraliçe tarafından atanır ancak, normalde Avam Kamarası'nda en fazla sandalyeye sahip politik partinin lideri başbakan olur. Herhangi bir partinin Avam Kamarasında çoğunluğu elde edememesi durumunda ise koalisyon kurulmaktadır. En çok oy alan partinin oldukça yüksek sandalye çıkarabildiği seçim sistemi nedeniyle koalisyon nadiren gerekli olmaktadır. 2010 seçimleri böylesi nadir bir durumun gerçekleştiği seçimler olmuştur.

İngiliz hükûmetinde bakanlıkların adları ve sayısı zaman zaman değişmekle birlikte son yıllarda kabine genellikle yirmi kadar bakanlıktan oluşmaktadır. Başbakandan sonra gelen en önemli kabine üyesi Maliye Bakanı'dır (The Chancellor of the Exchequer). Diğer önemli bakanlar arasında Adalet Bakanı (Lord Chancellor), Dışişleri Bakanı (Foreign Secretary) ve İçişleri Bakanı (Home Secretary) öne çıkar.