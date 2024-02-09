İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri merakla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını nereden izleyeceğini araştırıyor. İnci Taneleri adlı dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İNCİ TANELERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dilber'in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrenen Azem, Dilber'in yalan söylemiş olmasından hiç hoşlanmamıştır. Bu esnada Cihan mahallede kendi gücünü kanıtlamanın yollarını arar. Piraye'nin ise hem işlerle hem de Ayça ile başı derttedir. Geçmişin izini sürmeye devam eden Azem, Erman'dan gelen telefonla yeniden umutlanır. Dilber'in daveti ile Kasım ve Azem, onu izlemeye giderler. Eğlenceli başlayan gece yine umulmadık olaylarla, maalesef tatsız bitecektir.

4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI LİNKİ!

4. Bölüm fragmanını izlemek için linke tıklayabilirsiniz.

Fragman linki!