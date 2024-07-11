Immobile'ın kim olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda adı Beşiktaş ile anılan başarılı futbolcunun kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Geçen sezon Lazio formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşamış ve 1 asist yapmıştır. Peki, Immobile kimdir? Ciro Immobile kaç yaşında, nereli?

IMMOBILE KİMDİR?

Ciro Immobile 20 Şubat 1990 doğumludur. Santrfor pozisyonunda oynayan İtalyan millî futbolcu. Serie A ekiplerinden Lazio forması giymektedir.

IMMOBILE HAYATI VE KARİYERİ

Immobile kariyerine Sorrento'da başladı. 2009 yılında Juventus tarafından satın alındı ve daha sonra 2012 yılında Genoa'ya geçmeden önce, gol kralı olarak lig şampiyonluğunu kazandığı Pescara da dahil olmak üzere üç Serie B kulübüne kiralandı. Bu kulüpte geçirdiği bir sezonun ardından Juventus'un rakibi Torino'ya geçti ve burada Serie A'da gol kralı olarak Capocannoniere ödülünü kazandı. Torino'daki çıkış sezonunun ardından 2014 yılında yaklaşık 18 milyon Avro karşılığında Alman kulübü Borussia Dortmund'a transfer oldu ve burada DFL-Supercup'ı kazandılar. 2015 yılında İspanyol kulübü Sevilla'ya geçti. 2016 yılında Torino'ya kiralık olarak geri döndü ve daha sonra aynı yılın Temmuz ayında Lazio'ya satıldı.

Immobile, Lazio'da bir Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve kulübün tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu. Lazio'daki ikinci sezonunda, 33 maçta attığı 29 golle Capocannoniere'yi ikinci kez kazandı. 2019-20 sezonu Immobile'nin kariyerindeki en verimli sezon oldu; 36 golle bir sezonda en çok Serie A golü atma rekorunu egale etti ve üçüncü Capocannoniere şampiyonluğunu ve Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen ilk Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 2022'de 31 maçta 27 gol atarak Capocannoniere'yi dördüncü kez kazandı. Şu anda tüm zamanların Serie A gol kralları listesinde sekizinci sırada yer almaktadır.

Immobile, 2014 yılında İtalya millî takımı için ilk maçına çıktı. Ülkesini, 2014 FIFA Dünya Kupası, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Aynı zamanda 2023 UEFA Uluslar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan takımın da parçasıydı.