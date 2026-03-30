İhracat Kredisi artık Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığında

Garanti BBVA, ihracat finansmanı çözümlerinde bir yeniliğe imza atarak TL İhracat Kredisi ürününü dijital kanallardan erişilebilir hale getirdi. Artık müşteriler, mevcut limitleri kapsamında şubeye gitmeden kredi kullanabilecek, 24 aya varan vadelerle finansman ihtiyaçlarını hızlı ve kolay şekilde karşılayabilecek.

İhracat yapan şahıs firmaları ve tüzel müşteriler, şubeye gitmeden krediye ulaşabiliyor ve hem mevcut limitleri kapsamında hem de limitleri yoksa limite başvurarak işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor. BSMV istisnasına sahip olan bu kredi, 24 aya varan vadelerle kullanılabiliyor ve ihracat faaliyetlerinin kesintisiz şekilde finanse edilmesine imkân sağlıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Garanti BBVA’da dijital kanallar üzerinden sunduğumuz hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. TL İhracat Kredisi’nin dijital kanallarda kullanılabilir hâle gelmesiyle, ihracatçılarımız finansman ihtiyaçlarını kesintisiz ve kolay bir şekilde karşılayabilecek, işlerini büyütmeye odaklanabilecekler. Hedefimiz finansal hayatlarının her adımında müşterilerimizin yanlarında olmak. Müşterilerimizin tüm işlemlerini zahmetsiz ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu dijitalleşme adımı, Garanti BBVA’nın dış ticaret finansmanı alanındaki yetkinliğini ve dijital bankacılık gücünü pekiştiriyor. Banka, ihracat finansmanı ihtiyacı olan müşteriler için hem kolay hem de hızlı bir çözüm sunuyor.

Ece Güneş
