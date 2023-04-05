Eski HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken infazını tamamlayarak tahliye oldu. Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıkmıştır" denildi. Vatandaşlar ise arama motorlarında İdris Baluken hakkında araştırmalar yaptı. İdris Baluken kimdir? İdris Baluken kaç yaşında, nereli? İdris Baluken hangi partiden?

İdris Baluken kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. İnfazını tamamlayarak cezaevinden çıkan Baluken ile gelişme Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Gelişmenin ardından vatandaşlar İdrid Baluken hakkında merak edilenleri İdris Baluken kimdir? İdris Baluken kaç yaşında, nereli? İdris Baluken hangi partiden? soruları ile araştırdı.

İDRİS BALUKEN KİMDİR?

İdris Baluken (d. 2 Temmuz 1976, Bingöl), Zaza asıllı Türk siyasetçi, doktor ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili.

Erken yaşamı ve kariyeri

İdris Baluken, 2 Temmuz 1976 tarihinde Bingöl'de Mehmet Sait ve Hacere Baluken çiftinin çocuğu olarak doğdu. 1992 yılında Bingöl Lisesini bitirmesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde göğüs hastalıkları ve tüberküloz alanında uzmanlığını aldı. Bingöl Verem Savaş Dispanseri, Bingöl Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinde uzman doktorluk, Toraks Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve SES Diyarbakır Şubelerinde yöneticilik yaptı. Uzmanlık dalıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda akademik çalışmaya katıldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri

TBMM XXIV. Dönem Bingöl, XXV. ve XXVI. Dönem Diyarbakır milletvekilidir.

4 Kasım 2016'da Bingöl'de tutuklanan Baluken hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 30 Ocak 2017'de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı ve adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verildi.

21 Şubat 2016 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ifadesi alındı. İdris Baluken daha sonra tutuklandı. 4 Ocak 2018'de Diyarbakır 8.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda ve 16 yıl 8 ay hapis cezası almıştır.