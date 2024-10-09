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Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı!

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Ünlü futbolcu Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerinin ilgisini çekti. Icardi'nin paylaşımının ne olduğu ve bu paylaşımın arkasındaki anlam merak konusu oldu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın yeniden bir araya geldiği haberi futbol camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Ayrıldıkları dönemde sık sık gündeme gelen çiftten Icardi, son olarak Alanyaspor ile oynanan maçın ardından özel bir uçakla Arjantin'e giderek Wanda ile buluştu. Icardi'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşım ise gündem oldu. Icardi'nin neden böyle bir hikaye paylaştığı bilinmiyor. Peki, Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Detaylar haberimizde...

ICARDI SOSYAL MEDYA HESABINDA NE PAYLAŞTI?

Arjantin'e giden Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Wanda ile beraber olduğu anları paylaştı.

ICARDI'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı?

Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı?

Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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