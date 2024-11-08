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Icardi sezonu kapattı mı? Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok?

Icardi sezonu kapattı mı? Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok?
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Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok? Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin sakatlığı ve sezonu kapattığı gündemde. Galatasaray taraftarları, Icardi'nin ne zaman döneceğini ve kaç maçı kaçıracağını merak ediyor. Peki, Icardi sezonu kapattı mı? Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok?

Icardi sezonu kapattı mı? Süper Lig devi Galatasaray, dün akşam oynanan Tottenham maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Mauro Icardi için açıklama yaptı. Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok? Icardi sezonu kapattı mı? Detaylar haberimizdedir...

ICARDI SEZONU KAPATTI MI?

Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'de sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Icardi sezonu kapattı mı? Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok?

GALATASARAY'DA ICARDI NE ZAMAN DÖNECEK?

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Icardi sezonu kapattı mı? Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok?

ICARDI KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı. Yapılan tetkiklerde Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı olduğu tespit edildi. Ameliyat süreci planlanan futbolcunun, bu operasyon öncesinde rehabilitasyonuna başlandığı belirtildi.

Icardi sezonu kapattı mı? Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok?

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