Icardi sakat mı, yüzünde kırık var mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, Icardi sakat mı, yüzünde kırık var mı?

ICARDİ SAKAT MI?

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Icardi'de kırık oldu. Maskeyle sahada yer almak istedi. Kararı yarın vereceğiz. Doktor son kontrolü yapacak. Son maçta 2-3 tane farklı darbe aldı. Birinde kırık oldu. Burnunda da problem var. Antrenmanda yer aldı, yarın net kararı vereceğiz."

"Tekrar söylemem gerekiyor. Icardi derbide 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları koruması gerekiyor sahada. Hakemlere karşı yapılan saldırıda hepimiz birleştik. Hepimiz onları koruduk. Hakemler de oyuncuları sahada korumak zorunda."