Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray Mauro Icardi'nin sözleşmesi kaç yıllık?
Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray'ın transferi Mauro Icardi'nin sözleşme süresi merak konusu oldu. Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesinin ne zaman biteceği ve sözleşme süresinin kaç yıl olduğu taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray Mauro Icardi'nin sözleşmesi kaç yıllık?
Galatasaray-Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Ameliyat olacak Icardi'nin sezonu kapattığı düşünülüyor. Icardi'nin sözleşmesi ne kadar? Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray Mauro Icardi'nin sözleşmesi kaç yıllık? Detaylar haberimizdedir...
ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Mauro Icardi'nin Galatasaray ile 2026 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.
ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIK?
Sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bonuslarla birlikte bu miktarın 10 milyon euro civarındadır.
Geçmiş olsun Mauro! ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2024
Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam! ?? pic.twitter.com/wGJ8JB62VR