Galatasaray-Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Ameliyat olacak Icardi'nin sezonu kapattığı düşünülüyor. Icardi'nin sözleşmesi ne kadar? Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray Mauro Icardi'nin sözleşmesi kaç yıllık? Detaylar haberimizdedir...

ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile 2026 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.

ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIK?

Sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bonuslarla birlikte bu miktarın 10 milyon euro civarındadır.