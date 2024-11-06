La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nin haberine göre; evliliğini bitirme kararı alan Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan çocuklarına DNA testi yaptırmaya karar verdi. Icardi ve Wandar Nara ilişkisi tamamen bitmiş gözüküyor. Wanda Nara, Arjantinli rapçi L - Gante ile canlı yayında öpüşmüştü. Görüntüler sonrası harekete geçen Mauro Icardi'nin Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırma kararı aldığı öne sürüldü. Peki,Icardi DNA testi mi yaptıracak? Detaylar haberimizde...

ICARDI DNA TESTİ Mİ YAPTIRICAK?

La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nin haberine göre; evliliğini bitirme kararı alan Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan çocuklarına DNA testi yaptırmaya karar verdi.

WANDA NARA AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Wanda Nara, 'Türkiye' başlığını attığı açıklamasında, 'Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor.