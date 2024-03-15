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İbrahim Halil Akbulut kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çınar Belediye Başkan adayı İbrahim Halil Akbulut kaç yaşında, nereli?

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İbrahim Halil Akbulut kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayı İbrahim Halil Akbulut kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Çınar Belediye Başkan adayı olan İbrahim Halil Akbulut hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İbrahim Halil Akbulut'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İbrahim Halil Akbulut kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çınar Belediye Başkan adayı İbrahim Halil Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

İBRAHIM HALIL AKBULUT KİMDİR?

İbrahim Halil Akbulut, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çınar Belediye Başkan adayı İbrahim Halil Akbulut esnaftır üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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