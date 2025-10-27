Türkiye'nin spor ve iş dünyasında adı sıkça anılan İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırmış eski bir başkan ve başarılı bir iş insanıdır. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hacıosmanoğlu eşi ve çocuğu kim? Detaylar haberimizde!

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri ve eski Trabzonspor başkanı olarak tanınmaktadır. 21 Şubat 1966 tarihinde Trabzon'un Of ilçesi yakınlarındaki Hayrat beldesinde dünyaya gelen Hacıosmanoğlu, 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğudur. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi, İstanbul'da ticaretle uğraşmış, bu durum İbrahim Hacıosmanoğlu'nun erken yaşta ticaret dünyasına ilgisini artırmıştır.

İbrahim Hacıosmanoğlu, iş hayatına uzun yıllar boyunca ticaret, petrol, inşaat ve organizasyon alanlarında aktif olarak katılmıştır. Spor yönetimi alanındaki kariyeri ise Trabzonspor ile başlamış, 2005-2007 yılları arasında kulüpte Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2008 yılında dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifası sonrası yapılan seçimlerde aday olmuş, ancak Sadri Şener'in kazanmasıyla başkanlık koltuğuna oturamamıştır.

Profesyonel iş yaşamındaki başarısı ve spor kulübü yönetimindeki deneyimi, onu Türkiye'nin önemli spor yöneticileri arasında öne çıkarmıştır.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 59 yaşındadır. Yaşının verdiği tecrübeyle hem iş dünyasında hem de spor yönetiminde dikkat çekici bir kariyere sahiptir. Hacıosmanoğlu, 12 yaşından itibaren İstanbul'da yaşamış ve iş dünyasındaki başarılarının temelini burada atmıştır.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NERELİ?

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Hayrat beldesinde doğan İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon kökenli bir ailenin çocuğudur. Ailesi bölgenin köklü ailelerinden biridir ve babası İstanbul'da ticaretle uğraşmıştır. Hacıosmanoğlu'nun memleketi olan Trabzon, onun hem spor sevgisinin hem de iş hayatındaki disiplininin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU EŞİ KİM?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi Hatice Hacıosmanoğlu'dur. Eşinin aile bağları, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olan Ali Ağaoğlu ile akrabalık ilişkilerini de içermektedir; Hatice Hacıosmanoğlu, Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğenidir. Bu evlilik, Hacıosmanoğlu'nun iş ve sosyal çevresinde güçlü bağlantılara sahip olmasını sağlamıştır.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ÇOCUKLARI KİM?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çocukları hakkında kamuya açık detaylı bilgi bulunmamaktadır. Ancak bilinen, Hacıosmanoğlu'nun ailesine ve özel hayatına büyük önem verdiğidir. İş ve spor yönetimi alanlarındaki yoğun temposuna rağmen ailesiyle ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdürmektedir.