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Hwang Ui-Jo cinsel ilişki VİDEOSU olayı ne?

Hwang Ui-Jo cinsel ilişki VİDEOSU olayı ne?
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a şok bir haber geldi. Akdeniz ekibinde forma giyen 32 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcu Hwang Ui-Jo, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Hwang cinsel ilişki videosu, ortaya çıkınca hapis cezası talep edildi. Peki, Hwang Ui-Jo cinsel ilişki videosu olayı ne?

Hwang cinsel ilişki videosu! Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a şok bir haber geldi. Akdeniz ekibinde forma giyen 32 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcu Hwang Ui-Jo, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Hwang cinsel ilişki videosu, ortaya çıkınca hapis cezası talep edildi. Peki, Hwang Ui-Jo cinsel ilişki videosu olayı ne? Detaylar...

HWANG CİNSEL İLİŞKİ VİDEOSU OLAYI

Alanyaspor forması giyen Hwang Ui-Jo hakkında rızası olmadan iki partneriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi video kaydına aldığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası talep etti. Güney Koreli oyuncunun tüm suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Söz konusu videoları kayınbiraderi tarafından paylaşılan Hwang, milli takımdan da men edildi.

Hwang Ui-Jo cinsel ilişki VİDEOSU olayı ne?

Fransız basınından L'Equippe'in haberine göre; Seoul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada savcılık, Hwang Ui-Jo için cinsel suçların bastırılmasına ilişkin özel davalarla ilgili yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası talep etti.

2019-2022 yılları arasında Bordeaux forması giyen ve şu anda Alanyaspor'da oynayan Hwang, Haziran ve Eylül 2022 tarihleri arasında dört kez iki partneriyle rızaları olmadan seks yaparken video kaydı almakla suçlanıyor. Hwang, bu olayların ardından milli takımdan da men edildi.

Avukatına göre tüm suçlamaları kabul eden 32 yaşındaki futbolcu, daha sonra kayınbiraderi hakkında şikayette bulundu. Ancak polis soruşturmaları sonucunda videoların yasadışı olarak çekildiğini ortaya çıkardı. Savcılıktan basına yapılan açıklamada, "Mağdurlardan biri pazarlık yapmayı reddetti ve ağır bir ceza talep etti. Hwang şimdi suçlamaları kabul etmiş olabilir, ancak daha önceki inkarları gerçekten pişman olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yasadışı içerik, Hwang'ın kayınbiraderi Lee tarafından geçen yıl Haziran ayında Instagram'da paylaşıldı. Eylül ayında Lee, Yüksek Mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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