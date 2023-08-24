Hüseyin Tekin kimdir, kaç yaşında? Kaymakam Hüseyin Tekin biyografisi!

Hüseyin Tekin'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaymakam Hüseyin Tekin kaç yaşında ve nereli sorusu merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Tekin kimdir? Hüseyin Tekin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer atama kararlarına göre, çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti. Yayımlanan atama kararları sonrasında Hüseyin Tekin'in hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Kaymakam Hüseyin Tekin kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmaktadır. Peki, Hüseyin Tekin kimdir? Hüseyin Tekin kaç yaşında, nereli? İşte, Kaymakam Hüseyin Tekin biyografisi!

HÜSEYİN TEKİN KİMDİR?

18 Şubat 1981 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü mezunudur. 2004 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde vergi denetmen yardımcısı olarak memuriyet hayatına atıldı. 2012 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesine göre Erzincan Valiliği Otlukbeli Kaymakamlığı ve 2014 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle atanan Kaymakam Hüseyin Tekin 26.09.2014 tarihi itibariyle Gümüşhacıköy İlçesinde görevine başlamıştır.

Evli ve 1 çocuk babası Kaymakam Hüseyin Tekin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.