Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek takımı ne? Hüseyin Göçek kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçek Twitter hesabı!

Hüseyin Göçek, Türk hakemdir, Süper Lig'de ilk defa Kayserispor-MKE Ankaragücü maçında görev yaptı. Vatandaşlar, Hüseyin Göçek'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımı tutuyor? Hüseyin Göçek kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçek Twitter hesabı! Detaylar haberimizde...

HÜSEYİN GÖÇEK KİMDİR?

Hüseyin Göçek; 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Leventspor altyapısında futbola başlayan Göçek, Beşiktaş Spor Kulübü'nün altyapısında futbola devam etti. Göçek, O yıllarda boyunun çok uzun olmasından dolayı, Ortaköy'deki Gaziosmanpaşa ortaokulunda okul takımında basketbola başladı. Ortaokul yıllarında okul takımlarıyla başlayan basketbol hayatına Galatasaray Spor Kulübü yıldız ve genç takımlarında devam etti. Lise dönemi Kabataş Erkek Lisesi'nde geçti. O dönem hem okul takımlarında hem de kulüp takımlarında oynadı. Liseyi bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği fakültesini kazandı. Üniversitede okurken de Ülkerspor'un genç takımlarında basketbol oynadı. Ülkerspordan sonra da basketbola sırasıyla Kurtuluşspor ve Tekelspor A takımlarında devam etti. Ailesinin yönlendirmesiyle futbol hakemliği kursuna yazıldı. 1996 senesinde, Ahmet Erdoğan'ın açtığı kursu iki haftalık bir eğitim alarak tamamladı. Daha önce basketbol ve futbol oynamasından dolayı atletik sınavından çok iyi bir dereceyle geçen Göçek, hakem oldu. 1999-2000 senesinde (11 aylık) dil eğitimi için gittiği Sussex bölgesinde hakemlik yapma fırsatı buldu. Bölgesel liglerde 50'ye yakın maç yönetti.

UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirilmiş, Euro 2012 grup eleme maçlarından Yunanistan-Rusya mücadelesinde 4. hakem görevini, İrlanda-İtalya, Ukrayna-İsveç ve yarı finalde İspanya-Portekiz mücadelelerinin çizgi hakemi görevini yerine getirmiştir. Hüseyin Göçek Galatasaray ile Eskişehirspor arasında 7 Mayıs 2014 tarihinde oynanan 2014 Türkiye Kupası Finalini yönetmiştir. Bu maçla ilk kez kupa finali hakemliğine atanmıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Göçek'in de aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.