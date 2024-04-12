Hong Kong, Kripto Para Piyasalarına Kapılarını Açıyor

Hong Kong, bu Pazartesi itibarıyla Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonlarının onayını vererek kripto piyasalarında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Hong Kong, Bitcoin ve Ether ETF'leri ile Dijital Varlık Merkezi Olma Yolunda

Hong Kong, kripto para piyasasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg haberine göre pazartesi gününe kadar iki borsa yatırım fonunun (ETF) Bitcoin ve Ether'e yatırım yapmasına izin vermesi bekleniyor. Bu onay ile Hong Kong, dijital varlıklar konusunda Singapur ve Dubai ile rekabetini artıracak.

Konuya yakın kaynaklara göre Harvest Fund Management Co.'nun uluslararası birimi ve Bosera Asset Management (International) Co. ile HashKey Capital ortaklığı, spot kripto ETF'leri için onay alacak. Onayın kesinleşmesi için Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) ve Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ile listeleme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Kaynaklar ayrıca son dakika değişiklikleri olabileceğini ve zaman çizelgesinin kesin olmadığını belirtiyor.

Hong Kong, geçen yıl başlayan düzenleyici çerçevesi ile dijital varlık firmaları için bir merkez olmayı hedefliyor. Şehir, bugüne kadar bazı önemli platformlara onay vermiş ve vadeli işlemlere dayalı kripto ETF'lerine ev sahipliği yapıyor. Spot Bitcoin ETF'lerinin onayı, Hong Kong'un bu alandaki konumunu güçlendirecek.

Son olarak ABD'de yılın başlarında başlatılan spot Bitcoin ETF'leri piyasalarda büyük ilgi görmüş ve yaklaşık 59 milyar dolarlık varlık girişine sahne olmuştu.