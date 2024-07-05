Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Hollanda Teknik Direktörü kim? Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

HOLLANDA TEKNİK DİREKTÖRÜ RONALD KOEMAN KİMDİR?

Doğum : 21 Mart 1963 (61 yıl yaşında), Zaandam, Hollanda

Katılma tarihleri: 1995 (Feyenoord), 1989 (FC Barcelona), DİĞER

Kardeşleri : Erwin Koeman

Çocukları : Ronald Koeman Jr., Debbie Koeman, Tim Koeman

Ronald Koeman (d. 21 Mart 1963, Zaandam), defans mevkiinde forma giymiş Hollandalı eski millî futbolcudur. 1997 yılından itibaren teknik direktörlük yapmaktadır.

Futbol bıraktıktan sonra Hollanda millî takımında ve Barcelona'da yardımcı antrenör olarak görev aldıktan sonra Vitesse takımında teknik direktörlüğe başladı. Sırasıyla, Ajax, Benfica, PSV'de görev aldıktan sonra Kasım 2007'de Valencia teknik direktörlüğüne getirildi. İlk lig maçında Murcia'yı 3 golle geçerek iyi de bir başlangıç yapsa da devamı gelmedi. Valencia'nın başında çıktığı 22 lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi. Şampiyonlar Ligi'ne ise grup sonuncusu olarak erkenden havlu attı. Tek iyi olduğu kulvar olan Copa del Rey'i kazanmasına rağmen altı gün sonra kovulmaktan kurtulamadı. 2009 yılında AZ takımının başında olan teknik adam, 5. haftasında takımı liderlik koltuğunda olmasına rağmen 16 hafta sonunda toplamda 7 mağlubiyet alarak sadece 25 puan topladı ve takımdan ayrılmak zorunda kaldı. 2011 yılında eski takımı Feyenoord'un başına getirildi. Southampton'a da teknik direktörlük yaptı. 14 Haziran 2016 tarihinde Everton'la anlaşarak Everton'un başına geçmiştir.

2020 yılında Barcelona'nın başına geçen teknik adam, 2021 yılında 1-0'lık Rayo Vallecano mağlubiyetinden sonra Barcelona yönetimi tarafından görevden alındı.

Teknik direktörlük kariyeri

1997-1998 Hollanda (yardımcı antrenör)

1998-2000 Barcelona (yardımcı antrenör)

2000-2001 Vitesse

2001-2005 Ajax

2005-2006 Benfica

2006-2007 PSV

2007-2008 Valencia

2009 AZ

2011-2014 Feyenoord

2014-2016 Southampton

2016-2017 Everton

2018-2020 Hollanda

2020-2021 Barcelona