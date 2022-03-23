Hödük ne demek? Hödük TDK anlamı nedir? Hödük kimlere denir? Hödük hakaret mi?

Hödük kimlere denir yanıtı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) ve çeşitli kaynaklara göre Hödük nedir sorusuna yanıt aradık. Hödük kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hödük ne demek? Hödük kimlere denir? Hödük TDK anlamı nedir? Hödük hakaret mi? Hödük nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÖDÜK NE DEMEK?

Hödük; anlayışı kıt, aptal, görgüsüz, kaba saba kimse demektir.

HÖDÜK TDK KELİME ANLAMI NEDİR?

1. isim, argo Görgüsüz, kaba, anlayışı kıt kimse.

2. isim, argo, halk ağzında Korkak, ürkek kimse.

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