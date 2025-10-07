Hizmet dökümünde 'K' harfi olanlar dikkat: Emeklilik hayaliniz suya düşebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların emeklilik sürecini doğrudan etkileyebilecek önemli bir açıklama yaptı. Kurum, hizmet dökümünde "K" harfi görülen çalışanların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

"K" HARFİ KONTROLLÜ İŞYERİNİ GÖSTERİYOR

SGK tarafından yapılan açıklamada "Hizmet dökümünüzde 'K' harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" denildi.

Bu uyarı, sahte sigortalılık veya usulsüz prim bildirimlerinin önüne geçmek amacıyla yapıldı.

HİZMET DÖKÜMÜ NASIL KONTROL EDİLİR?

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden "Hizmet Dökümü" araması yaparak prim gün sayılarını ve sigorta kayıtlarını görüntüleyebiliyor. Bu sayfada, işyeri kodunun yanında "K" harfi bulunan kayıtlar, SGK tarafından yakından takip edilen işyerlerini ifade ediyor.

KONTROLLÜ İŞYERİ NE DEMEK?

SGK, sahte işyeri tespitinde belirli kriterleri dikkate alıyor. Sahte sigorta girişleri ve prim bildirimleri yapma ihtimali yüksek olan işletmeler, "kontrollü işyeri" olarak sınıflandırılıyor. Bu tür işyerlerinde yapılan bildirimler, inceleme sonuçlarına göre geçersiz sayılabiliyor ve çalışanların emeklilik süresi ile prim gün sayısı etkilenebiliyor.