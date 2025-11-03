Haberler

Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği derbide Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı sonrası Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmesinin ardından, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yorumculuk dönemindeki açıklamaları yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın, Galatasaray'ın geçen sezon Beşiktaş'a 10 kişi kaldıktan sonra yenildiği maçtan sonra yaptığı sert sözler sosyal medyada viral oldu.

  • Sergen Yalçın, geçen sezon Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı maçta takımın hazırlanmadığını ve birinin takıma 10 kişi kaldığında nasıl oynayacağını öğretmesi gerektiğini söyledi.
  • Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve maçı 3-2 kaybetti.
  • Sosyal medyada Sergen Yalçın'ın geçmişteki eleştirileri, Beşiktaş'ın 10 kişi kalması üzerine tekrar gündeme geldi ve trend listesine girdi.

Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün oyundan atılması maçın kırılma anı oldu.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada, Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde Galatasaray'a yönelik yaptığı "10 kişi kalma" eleştirisi tekrar gündeme geldi.

"BİRİNİN ÖĞRETMESİ LAZIM"

Yalçın, geçen sezon Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası Ekol TV'de, "Biz sezon başı ve içinde çalışırken şöyle antrenmanlar yaparız. 10 kişi kaldığımız zaman nasıl oynayacağız? Taktik antrenmanı yaparsın değil mi? Sen hiç 10 kişi kalmayacak mısın? 10 kişi kaldığın zaman takıma nasıl oynayacağını öğretmeyecek misin? Öğreteceksin. Bugün inanamadım Galatasaray'ı seyrederken. Özellikle 2. yarı... Maça iyi hazırlanmamışlardı. Bir takım 10 kişi kaldığı zaman bir derbi maçta nasıl oynar biri öğretsin bence. Birinin öğretmesi lazım" demişti.

TARİHİN İRONİSİ: ROLLER DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz sezon bu sözlerle Galatasaray'ı eleştiren Sergen Yalçın, bu kez aynı senaryoyu kendi takımında yaşadı. Beşiktaş, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü koruyamadı. Futbolseverler, sosyal medyada Yalçın'ın geçmişte söylediği bu sözleri hatırlatarak, "Kaderin cilvesi", "O sözler bugün kendine döndü" gibi yorumlarda bulundu.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

X (Twitter) platformunda "Sergen Yalçın" etiketi kısa sürede trend listesine girerken, birçok kullanıcı, "Sergen kendi dediğini yaşadı", "Geçmişteki eleştirisi bugün Beşiktaş'a döndü" gibi yorumlarla paylaşım yaptı. Derbi sonrası yaşanan bu ironi, hem Beşiktaş camiasında hem de futbol kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekspertiz uzmanına şok: Şaseye bağlı kelepçeli poşetten çıkana bakın

Ekspertiz uzmanına şok: Şaseye bağlı kelepçeli poşetten çıkana bakın
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
1 Ocak itibarıyla dev bir zam daha! Bu para tüm telefon sahiplerinden kesilecek

Tüm telefon sahiplerini ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren zamlanacak
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Ekspertiz uzmanına şok: Şaseye bağlı kelepçeli poşetten çıkana bakın

Ekspertiz uzmanına şok: Şaseye bağlı kelepçeli poşetten çıkana bakın
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.