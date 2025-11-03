Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün oyundan atılması maçın kırılma anı oldu.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada, Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde Galatasaray'a yönelik yaptığı "10 kişi kalma" eleştirisi tekrar gündeme geldi.

"BİRİNİN ÖĞRETMESİ LAZIM"

Yalçın, geçen sezon Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası Ekol TV'de, "Biz sezon başı ve içinde çalışırken şöyle antrenmanlar yaparız. 10 kişi kaldığımız zaman nasıl oynayacağız? Taktik antrenmanı yaparsın değil mi? Sen hiç 10 kişi kalmayacak mısın? 10 kişi kaldığın zaman takıma nasıl oynayacağını öğretmeyecek misin? Öğreteceksin. Bugün inanamadım Galatasaray'ı seyrederken. Özellikle 2. yarı... Maça iyi hazırlanmamışlardı. Bir takım 10 kişi kaldığı zaman bir derbi maçta nasıl oynar biri öğretsin bence. Birinin öğretmesi lazım" demişti.

TARİHİN İRONİSİ: ROLLER DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz sezon bu sözlerle Galatasaray'ı eleştiren Sergen Yalçın, bu kez aynı senaryoyu kendi takımında yaşadı. Beşiktaş, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü koruyamadı. Futbolseverler, sosyal medyada Yalçın'ın geçmişte söylediği bu sözleri hatırlatarak, "Kaderin cilvesi", "O sözler bugün kendine döndü" gibi yorumlarda bulundu.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

X (Twitter) platformunda "Sergen Yalçın" etiketi kısa sürede trend listesine girerken, birçok kullanıcı, "Sergen kendi dediğini yaşadı", "Geçmişteki eleştirisi bugün Beşiktaş'a döndü" gibi yorumlarla paylaşım yaptı. Derbi sonrası yaşanan bu ironi, hem Beşiktaş camiasında hem de futbol kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi.