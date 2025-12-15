Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), sosyal medya hesabından " Bodrum'da yaşam alarm veriyor" başlığıyla paylaştığı "Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği" raporunda, ilçede yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını ortaya koydu. Rapora göre Bodrum'da yaşayan her üç kişiden biri, artan konut maliyetleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşünüyor.

İLÇEDEKİLERİN YÜZDE 46'SI GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR

Henüz yayımlanmamış olan "Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu"ndan derlenen verilere göre, Bodrum'da yaşayanların yüzde 46'sı geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Sözcü'de yer alan habere göre araştırmaya katılanların yüzde 86,1'i son 10 yılda hane harcamalarında en büyük artışın gıda kaleminde yaşandığını belirtirken, kentin yaklaşık üçte birinin sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimde zorlandığı tespit edildi. Katılımcıların yüzde 33,8'i besleyici gıdaya ulaşmakta zorlandığını, yüzde 38,3'ü bu zorluğu nadiren yaşadığını, yüzde 27,9'u ise hiçbir zaman sorun yaşamadığını söyledi.

HER İKİ HANEDEN BİRİ EV SAHİBİ

Raporda, Bodrum'da her iki haneden birinin ev sahibi olduğu belirtilirken, kiracıların yüzde 22,6'sının gelirinin yarısını kira için harcadığına dikkat çekildi. Artan konut maliyetlerinin kentten göç eğilimini artırdığı vurgulanan çalışmada, "Artan konut maliyetleri nedeniyle başka bir şehre veya ilçeye taşınmayı düşündünüz mü?" sorusuna katılımcıların yüzde 23,7'si başka bir şehre taşınmayı düşündüğünü, yüzde 10,8'i ise Bodrum dışındaki bir ilçeye gitmeyi planladığını ifade etti. Buna göre ilçede yaşayan her üç kişiden birinin, barınma maliyetleri nedeniyle Bodrum'dan ayrılmayı gündemine aldığı ortaya çıktı.