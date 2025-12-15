Haberler

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Planlama Ajansı'nın raporuna göre Bodrum'da yaşayanların yüzde 46'sı geçim sıkıntısı yaşarken, her üç kişiden biri artan konut maliyetleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşünüyor. Gıda ve kira giderlerindeki hızlı artış, ilçede yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

  • Bodrum'da yaşayan her üç kişiden biri, artan konut maliyetleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşünüyor.
  • Bodrum'da yaşayanların yüzde 46'sı geçim sıkıntısı yaşıyor.
  • Bodrum'da her iki haneden biri ev sahibi ve kiracıların yüzde 22,6'sı gelirinin yarısını kira için harcıyor.

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), sosyal medya hesabından " Bodrum'da yaşam alarm veriyor" başlığıyla paylaştığı "Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği" raporunda, ilçede yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını ortaya koydu. Rapora göre Bodrum'da yaşayan her üç kişiden biri, artan konut maliyetleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşünüyor.

İLÇEDEKİLERİN YÜZDE 46'SI GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR

Henüz yayımlanmamış olan "Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu"ndan derlenen verilere göre, Bodrum'da yaşayanların yüzde 46'sı geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Sözcü'de yer alan habere göre araştırmaya katılanların yüzde 86,1'i son 10 yılda hane harcamalarında en büyük artışın gıda kaleminde yaşandığını belirtirken, kentin yaklaşık üçte birinin sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimde zorlandığı tespit edildi. Katılımcıların yüzde 33,8'i besleyici gıdaya ulaşmakta zorlandığını, yüzde 38,3'ü bu zorluğu nadiren yaşadığını, yüzde 27,9'u ise hiçbir zaman sorun yaşamadığını söyledi.

HER İKİ HANEDEN BİRİ EV SAHİBİ

Raporda, Bodrum'da her iki haneden birinin ev sahibi olduğu belirtilirken, kiracıların yüzde 22,6'sının gelirinin yarısını kira için harcadığına dikkat çekildi. Artan konut maliyetlerinin kentten göç eğilimini artırdığı vurgulanan çalışmada, "Artan konut maliyetleri nedeniyle başka bir şehre veya ilçeye taşınmayı düşündünüz mü?" sorusuna katılımcıların yüzde 23,7'si başka bir şehre taşınmayı düşündüğünü, yüzde 10,8'i ise Bodrum dışındaki bir ilçeye gitmeyi planladığını ifade etti. Buna göre ilçede yaşayan her üç kişiden birinin, barınma maliyetleri nedeniyle Bodrum'dan ayrılmayı gündemine aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı! Suudi Arabistan'a bile ihraç ediyor

Ailesinden kalan arsaya fabrika kuran muhtar tüm mahalleyi işe aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Hasandağı'nda mahsur kalan öğrenciler donma tehlikesi geçirdi, 50 kişilik ekip kurtardı

Üniversiteliler kabusu yaşadı, donmak üzereyken bulundular
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde eylem yaptı

Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde toplandı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
title