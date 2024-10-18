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Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı?

Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı?
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Hepsiburada satıldı mı ve Hepsiburada kime satılıyor soruları gündeme gelirken, Hepsiburada'nın yeni sahibi açıklandı. Hepsiburada'nın yeni sahibi kim? Hepsiburada ne kadara satıldı? sorularına yanıt aranıyor. Hepsiburada Türk şirketi mi? Hepsiburada satılacak mı? 2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak hizmet veriyor. Peki, Hepsiburada satıldı mı?

Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı? Kuruluşundan bu yana sektörde öncü konumunu koruyan Hepsiburada, online alışverişin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada Türk şirketi mi? Hepsiburada satılacak mı? soruları araştırılıyor. Hepsiburada satılıyor mu? Hepsiburada'nın yeni sahibi kim? Detaylar haberimizdedir…

HEPSİBURADA SATILDI MI?

Kazakistan'ın en büyük online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın kontrol hissesini aldığını duyurdu. Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi olan D-Market'in yüzde 65,41'lik hissesini 1,17 milyar dolar karşılığında satın almak için bir anlaşma imzaladı.

Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı?

HEPSİBURADA KİME SATILDI?

Kazakistan ve Nasdaq borsalarında işlem gören Kaspi.kz, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ile şirketin kurucusu ve ana hissedarları Hanzade Doğan, Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan arasında hisse devri için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

HEPSİBURADA'NIN YENİ SAHİBİ KİM?

Şirketten yapılan açıklamada, devredilecek hisselerin toplam değerinin yaklaşık 1,127 milyar dolar olduğu ve ödemenin iki taksitte yapılacağı belirtildi. Bu hisse devir işleminin Türkiye'deki idari onaylar alındıktan sonra 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı?

HEPSİBURADA NE KADARA SATILDI?

Kazakistan'ın önde gelen online alışveriş platformu Kaspi.kz, Türkiye'deki online alışveriş devi Hepsiburada'nın yüzde 65,41 hissesini 1,17 milyar dolar bedelle satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

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